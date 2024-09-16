طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:
- الطماطم 30.5 جنيه
- البصل 12.5 جنيه .
- البطاطس بـ 25 جنيها .
- الجزر بـ 30 جنيها .
- بطاطا بـ12 جنيها.
- الخيار بـ 20 جنيها .
- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ 20جنيها.
-الباذنجان العروس بـ10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها
- الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 8.5 جنيه.
- الموز البلدي بـ 25 جنيها.
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