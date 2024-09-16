اليوم السابع
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وزير التموين: القيادة وجهت بتذليل العقبات أمام مستثمري الصناعات الغذائية

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 06:51 م
وزير التموين: القيادة وجهت بتذليل العقبات أمام مستثمري الصناعات الغذائية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على توجه القيادة السياسية لدعم وتذليل العقبات أمام المستثمرين في كل المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات الغذائية، كما أن الحكومة تولي هذا الملف أهمية قصوى، مشددا على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشركات والجهات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي.

على جانب آخر يستقبل معرض " أهلا مدارس 2024  الرئيسى بمدينة نصر  للأسبوع الثانى بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بأرض المعارض المواطنين  يوميا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساء، ويستمر حتى 20 سبتمبر الجارى، .

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين قد تعاقدت على شراء كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفه لمدة تزيد عن ستة أشهر.







وزير التموين

القيادة السياسية

المستثمرين في الصناعات الغذائية

أسعار الغذائية

أسعار سلع وزارة التموين




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