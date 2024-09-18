اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس شديد الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:38 م
الأرصاد: طقس شديد الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة طقس شديد الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود خلال ساعات النهار غدا، طقس شديد الحرارة، حيث تسجل القاهرة 36 درجة وجنوب الصعيد 40 درجة، كما تنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إننا سوف نشهد طقسًا شديد الحرارة خلال الـ48 ساعة القادمة، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع تكون يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غد، الخميس 19 سبتمبر 2024، طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24، ومطروح العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة