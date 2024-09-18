طقس اليوم.. حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى فى القاهرة 34 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تتوقع أن تشهد الأجواء ليلًا وفى الصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يشهد، اليوم، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 والصغرى 23، ومطروح العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25، وقنا العظمى 37 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 26، وأسوان العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 28.

يُذكر أن الحسابات الفلكية كشفت مواعيد بدايات وأطوال فصول السنة، حيث بدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة لينتهى السبت 21 سبتمبر، وبعدها يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة، بينما فصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.