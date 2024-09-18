اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا والمحسوسة بالقاهرة 37 وأسوان 42 درجة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:49 م
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا والمحسوسة بالقاهرة 37 وأسوان 42 درجة حالة الطقس - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس 19 سبتمبر 2024، طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يشهد، غدًا، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، هبوب رياح معتدلة، تنشط أحيانًا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24، ومطروح العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28.







حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة