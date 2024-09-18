الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا والمحسوسة بالقاهرة 37 وأسوان 42 درجة

كتبت – مرام محمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس 19 سبتمبر 2024، طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب ليلًا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يشهد، غدًا، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، هبوب رياح معتدلة، تنشط أحيانًا وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24، ومطروح العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 والصغرى 27، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 28.