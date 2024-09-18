أسعار الذهب فى مصر ترتفع 30 جنيها وعيار 21 بـ3490 للجرام

كتب إسلام سعيد

صعدت أسعار الذهب في مصر اليوم بالتعاملات المسائية بحوالي 30 جنيهًا على خلفية صعود الذهب العالمي، وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 من 3460 إلى 3490 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3989 جنيها.

عيار 21 يسجل 3490 جنيها.

عيار 18 يسجل 2991 جنيها.

الجنيه الذهب 27920 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب ووصلت إلى أعلى مستوياتها تاريخيًا الآن خلال التداولات الأميركية ، بعد أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي منذ 4.5 سنوات.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بمقدار 14.50 دولار ليصل إلى 2,606.60 دولار الآن والذهب الفوري حاليًا 2595 دولارًا.

أظهرت البيانات الصادرة من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) أن البنك المركزي الأميركي قام بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار أكثر عدوانية بنسبة 0.5%، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5.0%. كان حوالي نصف السوق يتوقع خفضًا أصغر بمقدار 0.25%. وقال بيان اللجنة إن الاقتصاد الأميركي حقق تقدمًا في خفض التضخم، لكنه لا يزال مرتفعًا.

الأسواق الآن في انتظار المؤتمر الصحفي والتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كما تعقد كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعات سياستهما النقدية يوم الخميس.