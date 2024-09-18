اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أسعار الذهب فى مصر ترتفع 30 جنيها وعيار 21 بـ3490 للجرام

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:04 م
أسعار الذهب فى مصر ترتفع 30 جنيها وعيار 21 بـ3490 للجرام اسعار الذهب
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صعدت أسعار الذهب في مصر اليوم بالتعاملات المسائية بحوالي 30 جنيهًا على خلفية صعود الذهب العالمي، وتحرك سعر جرام الذهب عيار 21 من 3460 إلى 3490  جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3989 جنيها.
عيار 21 يسجل 3490 جنيها.
عيار 18 يسجل 2991 جنيها.
الجنيه الذهب 27920 جنيها.

أسعار الذهب العالمية 

ارتفعت أسعار الذهب ووصلت إلى أعلى مستوياتها تاريخيًا الآن خلال التداولات الأميركية ، بعد أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي منذ 4.5 سنوات.


وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بمقدار 14.50 دولار ليصل إلى 2,606.60 دولار الآن والذهب الفوري حاليًا 2595 دولارًا.

أظهرت البيانات الصادرة من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) أن البنك المركزي الأميركي قام بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار أكثر عدوانية بنسبة 0.5%، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5.0%. كان حوالي نصف السوق يتوقع خفضًا أصغر بمقدار 0.25%. وقال بيان اللجنة إن الاقتصاد الأميركي حقق تقدمًا في خفض التضخم، لكنه لا يزال مرتفعًا.

الأسواق الآن في انتظار المؤتمر الصحفي والتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كما تعقد كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعات سياستهما النقدية يوم الخميس.







سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

اسعار الذهب الان

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم

اسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم مصر

اسعار الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم مصر

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن

سعر الذهب اليوم الآن

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 في مصر

اليوم السابع بلس

خفض الفائدة الأمريكية

سعر الفائدة الأمريكية

اسعار الفائدة فى العالم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة