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صاروخ الذهب ينطلق بعد خفض الفائدة الأمريكية 0.5%.. والأوقية تصل 2600 دولار

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:41 م
صاروخ الذهب ينطلق بعد خفض الفائدة الأمريكية 0.5%.. والأوقية تصل 2600 دولار الذهب
إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب ووصلت إلى أعلى مستوياتها تاريخيًا الآن خلال التداولات الأميركية ، بعد أول خفض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي منذ 4.5 سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر بمقدار 14.50 دولار ليصل إلى 2,606.60 دولار الآن والذهب الفوري حاليًا 2595 دولارًا.

أظهرت البيانات الصادرة من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) أن البنك المركزي الأميركي قام بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار أكثر عدوانية بنسبة 0.5%، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5.0%. كان حوالي نصف السوق يتوقع خفضًا أصغر بمقدار 0.25%.

وقال بيان اللجنة إن الاقتصاد الأميركي حقق تقدمًا في خفض التضخم، لكنه لا يزال مرتفعًا.

الأسواق الآن في انتظار المؤتمر الصحفي والتعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كما تعقد كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعات سياستهما النقدية يوم الخميس.







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