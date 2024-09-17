الإعدام غيابيا لمتهم تعدى على طفلة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، غيابيا بإجماع الآراء بإعدام متهم وألزمته المصاريف لقيامه بالتعدي على طفلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة ، ومحمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمه، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 2428 سنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ ، المقيدة برقم 1279 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.

وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال "ح.ح.ع.م"40 سنة للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في غضون شهر سبتمبر 2023 بدائرة قسم ثان كفرالشيخ تعدى على الطفلة "ر.م.ص"18 سنه، وذلك بالقوة بأن قام بالامساك بها، واحتجزها بدون وجه حق أو أمر من الحكام المختصين، وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها محمد المسيري، وكيل النيابة أكد والدها الواقعه ، كما قالت الطفلة المجني عليها للنيابة تفصيليا ما حدث لها من قبل المتهم، وأكد المقدم طارق سكران ، أن تحرياته توصلت لصحة الواقعة، وبعد تداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق.