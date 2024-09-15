السجن المشدد حضوريا 7 سنوات لمتهم اشترك مع آخر في سرقة توك توك بالإكراه من طفل

كفر الشيخ – محمد سليمان

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم اشترك مع آخر في سرقة توك توك من طفل بالإكراه ، كما حكمت المحكمة بإلزامه المصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة ، ومحمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمة ، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 561 سنة 2023 جنايات مركز كفر الشيخ ، المقيدة برقم 4227 كلي كفر الشيخ لسنة 2023.

وكان المستشار سعود محمد نجيب ، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال" م.ا.ع"، من إحدى قرى مركز كفر الشيخ مع آخر للمحاكمة الجنائية لأنهما في يوم 14 يناير 2023 بدائرة مركز كفر الشيخ قد قاما بسرقة توك توك كرها من الطفل" م.ع.ا.م"،16 سنة ليلا بالطريق العام ، بأن استوقفاه وطلبا توصيلهما لأحد الاماكن ، وحال وصولهما لمنطقة نائية، قاما برش ( شطه) كانت بحوزتهما في وجهه ، وقاما بالتعدي عليه بالضرب، فبثا الرعب في نفسه ، وتمكنا من سرقة التوك توك وفرا هاربين.

وفي تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها محمد سراج ، رئيس النيابة الكلية بكفرالشيخ أكد المقدم أحمد عبد الشافي ، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ صحة الواقعه، وبعد تداول القضية في الجلسات أصدرت المحكمة حكمها السابق.