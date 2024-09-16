وكيل صحة الإسماعيلية تقود حملة على عدد من الكافيهات والمطاعم

الإسماعيلية-صبرى غانم

شنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، يرافقها مراقبى مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة حملة للمرور على عدد من الكافيهات والمطاعم بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، والتي تحظي بتردد عالي من الشباب والمراهقين لضمان إستيفاء تلك المنشآت الغذائية للمعايير الصحية .

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية الإستباقية على المنشآت الغذائية والأسواق؛ للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

وصرحت وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملة أسفرت عن إعدام 89 كيلو اغذية مختلفة لتغيُّر فى الخواص الطبيعية، وتحرير 39 محضرا تنوعت بين 8 محاضر نظافة صحية طبقا للقرار 96 ،و 31 محاضر شهادة صحية طبقا للقرار 97 ،والتوصية بالغلق لـ 4 منشآت لعدم وجود رخصة وذلك طبقا للقوانين والقرارات الوزارية فى هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

وأكدت وكيل وزارة الصحة، إستمرار الحملات المكثفة والتى تأتى فى إطار خطة وزارة الصحة بالتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، كإجراء استباقى حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.