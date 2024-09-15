وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفيات التل المركزى والحميات وقافلة حياة كريمة

الإسماعيلية-صبرى غانم

أجرت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم الاحد جولة ميدانية موسعة على المنشآت الصحية بمركز ومدينة التل الكبير حيث استهلت الجولة بتفقد القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بقرية الظاهرية فى أول أيامها والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا.

وتابعت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 6 عيادات تخصصيه "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً ،وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 427 مريض خلال اليوم الأول للقافلة.

وتوجهت لمستشفى التل الكبير المركزى ،حيث تفقدت أقسام الإستقبال والعيادات الخارجية وتابعت تواجد الفريق الطبى واطمأنت على توافر الأدويه والمستلزمات بصيدلية الخارجى ،ثم تفقدت قسم الغسيل الكلوى وحرصت على الإطمئنان من المرضى على إنتظام تشغيل ماكينات الغسيل الكلوي وعدم وجود معوقات فى صرف الأدوية اللازمة من هيئة التأمين الصحى الشامل وحُسن رعايتهم وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم .

واستكملت الجولة بتفقد مستشفى حميات التل الكبير وتفقدت انتظام سير العمل وإلتقت بمرضى قسم العناية المركزة واطمئنت عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمات الطبية ثم تفقدت قسم العلاج الطبيعى وإطلعت على معدل التردد للفترة الصباحية والمسائية بالقسم ثم توجهت لقسم الحضَّانات والذى يضم 16 حضانة وإطمئنت على إنتظام سير العمل والإلتزام بإجراءات ومعايير مكافحة العدوي.

وفى سياق متصل، عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إجتماعًا مع الدكتور احمد موسي مدير المستشفى والدكتور احمد علاء نائب مدير المستشفى لمتابعة خطة العمل ومناقشة بعض الاجراءات التشغيلية بالمستشفى وسبل حل المشكلات ومنها ضرورة رفع كفاءة تمريض قسم الحضانات والتوجية بالتواصل مع هيئه الشراء الموحد لتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفى فى أقرب وقت لتوفير أفضل خدمة طبية وعلاجية ممكنه للمرضى.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها وكيل وزارة الصحة بمستشفى التل الكبير المركزى وحميات التل بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالتواجد الميداني ومتابعة إنتظام سير العمل بالمنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

