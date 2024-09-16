هتقوي مناعتك وتحميك من الالتهابات.. فوائد بذور البرتقال

كتبت فاطمة ياسر

بذور البرتقال تعد من الحيل الغذائية الرائعة، التي تقدم الكثير من الفوائد الغذائية المهمة للجسم، ووفقا لموقع thehealthsite سنتعرف علي أبرز فوائده الصحية، ومنها:

-خصائص مضادة للأكسدة

يقال إن بذور البرتقال تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين هـ والبوليفينول، والتي تساعد في حماية الخلايا من التلف، وتقليل الالتهابات، وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

-يدعم الجهاز المناعي

يقال أن بذور البرتقال تحتوي على فيتامين C، وهو ضروري لصحة الجهاز المناعي، ويساعد على محاربة العدوى والأمراض.

-تأثيرات مضادة للالتهابات

تحتوي بذور البرتقال أيضًا على مركبات مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل التورم والألم والالتهاب في الجسم، مما قد يخفف من الحالات المؤلمة مثل التهاب المفاصل.

-قد يساعد على خفض الكوليسترول

يقول الخبراء إن الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في بذور البرتقال قد ترتبط بالأحماض الصفراوية وتخفض مستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

-يساعد على الهضم

تحتوي بذور البرتقال على الألياف والزيت اللذان قد يساعدان في تحفيز عملية الهضم وتخفيف الإمساك ودعم البكتيريا المعوية الصحية.

-عامل مضاد للميكروبات طبيعي

لقد ثبت أن بذور البرتقال تتمتع بخصائص مضادة للميكروبات، مما يساعد على محاربة البكتيريا الضارة والفطريات والفيروسات، ودعم الصحة العامة.

وقدم التقرير، تحذيرات أيضًا من الإسراف في تناول بذور البرتقال، ولذا يجب تناولها باعتدال، لأنها تحتوي أيضًا على مركب يسمى أميجدالين، والذي يمكن أن يكون مميتًا عند تناوله بكميات كبيرة، وتعتبر المعلومات المذكورة أعلاه عامة، وليست بديلاً عن رأي طبي مؤهل، استشر دائمًا أخصائيًا أو طبيبًا للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بصحتك.