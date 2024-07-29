أبرز 5 معلومات عن الفول الصويا استعدادا لحصاد المحصول.. التفاصيل

كتبت ـ أسماء نصار

يستعد المزارعون لحصاد محصول فول الصويا الذى يعد من أهم البقوليات في العالم ويعرف باسم "اللحم النباتي" لفوائده الغذائية العظيمة وقيمته العالية من البروتين حيث يستخدم في الكثير من الأطعمة و تصنيع الأدوية ويعد من منتجات البروتين الطبيعي، لأنه يتميز باحتوائه على العديد من الأحماض الأمنية الاساسية العامة لصحة الإنسان، وقد زادت زراعة فول الصويا بشكل كبير في السنوات الأخيرة لحاجة الدولة إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الأمن الغذائي والعمل على تقليل الفجوة الاستيرادية من الزيوت.

1- فول الصويا واحد من الزراعات التى تسعى الدولة للوصول إلى الحد الآمن من الاكتفاء الذاتي فيها، وتقليل حجم الفجوة الإنتاجية الخاصة بها.

2- محصول بسيط جدا فى احتياجاته التسميدية والزراعية وزاد جداً الطلب عليه مؤخراً وله عائد مجزي وبتكاليف متواضعة وبطريقة زراعة غير معقدة وبسيطة .

3- تستغرق فترة بقائه في التربة ما بين 115 – 120 يوم، ويمكن زراعته ما بين العروات، وأكثر من مرة متتالية مثلما يحدث .

4- محافظة المنيا تتصدر المركز الأول فى زراعته وتصل إنتاجية الفدان إلى 2 طن وفقًا للمزارعين ويبلغ سعر الطن 25 ألف جنيه .

5- صنف "جيزة 111" يتميز بارتفاع درجة مقاومته للإصابة بـ"دودة القطن" وكذلك إنتاجيته العالية التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى 2 طن للفدان فى الأراضى القديمة و 1,5 طن فى الأراضى الجديدة.