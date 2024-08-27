5 أسباب تجعل الحمضيات أفضل الطعام لتنظيف جسمك من السموم

كتبت مروة محمود الياس

لطالما كانت الحمضيات مثل اليوسفي والبرتقال والجريب فروت والكيوي والليمون، من أنواع الفاكهة الصحية اللذيذة التي يفضلها الكثيرون، فهي لذيذة الطعم متعددة الفوائد غنية بالكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف أيضا.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض والغذاء، فإن الحمضيات هي الخيار الأول والمناسب إذا كنت تريد إن تنقي جسمك من السموم وتنظفه أولا بأول، فهذه الحمضيات لها الكثير من الفوائد الصحية للجسم والصحة والأمعاء وحركية المعدة ، وكذلك الإخراج السليم فضلا عن تعزيز صحة الجسم بشكل عام والطاقة والقوة، ولكن تكمن فائدتها الأكبر في أنها منظفه هامة جدا للسموم الموجودة في الجسم.

ومن أهم أسباب جعلها مفيدة:

ـ غنية بالنكهات المنعشة فضلا عن أنها تحتوي على الكثير من المياه المنكهة الصحية والمفيدة التي تساعد على ترطيب الجسم وبالتالي تخليصه من سمومه بسهولة.

ـ الحمضيات تحتوي على كم هائل من فيتامين ج الصحي والمفيد الذي يرفع من مستويات المناعة والقوة والنشاط بشكل عام.

ـ تعزز مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها الحمضيات على تقليل التهابات الجسم والتخلص من سمومه أولا بأول.

ـ الليمون يأتي على رأس قائمة تنظيف الجسم من السموم لذا احرص على تناوله عصير أو كثمرة عادية.

ـ الحمضيات تحتوي على الفلافونويد ماده هامة وصحية تساعد على تخليص الجسم من سمومه والإضرار التي تلحق به.

وقال الدكتور محمد المنيسي استشاري الباطنة قصر العينى إن الحمضيات هي الخيار الأكثر فائدة لصحة الجسم نظرا لاحتوائها على مضادات الأكسدة وعلى الفيتامينات والمعادن والعناصر، وهذه الألياف لها الكثير من الفوائد منها:

تعزيز عملية الإخراج وبالتالي التخلص أولا بأولا من السموم

تعزيز عملية التخلص من الإمساك الحاد وبالتالي تنظيف الجسم من سمومه أولا بأول أيضا

تعزز من ترطيب الجسم والشعور بالشبع وبالتالي لا يمكن إدخال نوعيات من الطعام غير صحية.

تعزز من الشعور بالطاقة والقوة لأنها تنعش الجسم وتخلصه من سمومه التي تجعله أكثر خمولا وكسلا ومرضا.

الفيتامينات الموجودة في الحمضيات لطالما كانت معززة للقوة والأعصاب والجهاز المناعي مما يجعل الجسم يتخلص من السموم والمواد العالقة فيه أولا بأول.