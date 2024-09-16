اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 سبتمبر 2024 09:44 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تضرر ما يقارب 30 مبنى بسبب حرائق الغابات فى جنوب روسيا

الإثنين، 16 سبتمبر 2024 03:00 ص
تضرر ما يقارب 30 مبنى بسبب حرائق الغابات فى جنوب روسيا حرائق الغابات - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الحاكم الإقليمي لمنطقة روستوف، فاسيلي جولوبيف، بأن ما يقرب من 30 مبنى، بما في ذلك 13 منزلا خاصا، تضررت جراء حرائق الغابات في منطقة روستوف بجنوبي روسيا.


ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن جولوبيف قوله: "اعتبرًا من الساعة الثامنة مساء، لا تزال عمليات الإطفاء مستمرة في منطقة روستوف. مع امتداد حرائق الغابات إلى المناطق السكنية، تضررت تسعة وعشرون مبنى، بما في ذلك 13 منزلا فرديا، في منطقتين".


وأضاف المحافظ أنه لم يصب أحد في الحرائق، وسيجري تقديم المساعدة لأولئك الذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم.وأشار أنه علاوة على ذلك فإن هناك ثلاث حرائق غابات لا تزال مشتعلة على مساحة 7.4 هكتارات في ثلاث مناطق.







حرائق الغابات

حرائق الغابات في روسيا

اخبار العالم




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة