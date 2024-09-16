الجيش الروسي يستهدف القوات الأوكرانية بدونيتسك ولوجانسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية،اليوم /الاثنين/،أن القوات الروسية استهدفت تجمعات القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكبدتها خسائر فادحة.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إلى استهداف وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للجيش الروسي، في اتجاهي ليبتسوفسكي وفولشانسكي، لتشكيلات اللواء البحري 36، ولواءي الدفاع الأرضي 125 و127، في مناطق ليبتسي وإيزبيتسكوي وفولشانسكي خوتورز بمقاطعة خاركوف، ما أسفر عن مقتل 70 عسكريا أوكرانيا وتدمير مركبتين.

وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين تموضعها التكتيكي واستهدفت تجمعات القوات الأوكرانية في مناطق ستاروفيروفكا وبتروبافلوفسك وكوتشيروفكا ونوفوسينوفو وكروغلياكوفكا وفيشنيفوي في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا وماكيفكا ونيفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.

وأوضحت الوزارة أنه تم صد 8 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 14 و63 و116، ولواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء الأول من الحرس الوطني الأوكراني.

وبحسب البيان بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 600 عسكري، ومركبة قتال مدرعة من طراز "قوزاق"، و10 شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بريف هارت" بريطاني الصنع عيار 155، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70"، ومدفع من طراز "إل-119"، وتم تدمير 3 محطات حرب إلكترونية، و4 مستودعات ذخيرة ميدانية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة من طراز "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالإضافة إلى 13 طائرة مسيرة.

ولفتت الوزارة إلى استهداف وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للجيش الروسي لتجمعات القوى البشرية ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواءي الدفاع الأرضي 121 و123 في مناطق نوفوألكساندروفكا وغافريلوفكا وكاميشاني وبريدنيبروفسكوي وفيليتينسكوي في مقاطعة خيرسون، وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريًا، ومركبتين ومدفع هاوتزر "ميستا- بي" عيار 152 ملم، ومدفع "إم-119" عيار 105 ملم، ومستودع ذخيرة ميدانيا.

وأضافت الوزارة أن الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية استهدفت مطارا عسكريا، وورشة لإنتاج المسيرات و4 مستودعات لتخزينها، فضلا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 144 منطقة، كما أسقطت القوات الجوية الروسية مقاتلة من طراز "ميج-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و20 صاروخا من طراز "فامبير" تشيكية الصنع، و13 طائرة دون طيار.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 646 طائرة، و283 طائرة هليكوبتر، و31622 طائرة دون طيار، و579 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و18150 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، و1454 مركبة قتالية متعددة المهام لإطلاق الصواريخ، و14.658 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، و26.127 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.