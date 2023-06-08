قال بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك اليوم الخميس، أن الجيش الروسى قتل ثلاثة من سكان منطقة دونيتسك.
وأضاف كيريلينكو -فى بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "في 7 يونيو، قتل الروس 3 من سكان منطقة دونيتسك - في أوكراينكا، وأصيب 7 أشخاص آخرين في المنطقة خلال النهار"، مؤكدا استحالة تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا في الوقت الحالي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وفى سياق متصل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية الأوكراني قامت بالاشتباك مع مجموعات القوى الروسية 23 مرة، كما نفذت أربع ضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
وذكرت الهيئة -في آخر تحديث عملياتي، اليوم الخميس- أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أطلق الجيش الروسي خمسة صواريخ و48 ضربة جوية، بالإضافة إلى 70 هجوما بقاذفات صواريخ متعددة.. مضيفة "أنه بالإضافة إلى البنية التحتية المدمرة، أصيب مدنيون".
وحذرت هيئة الأركان العامة من أن احتمال شن ضربات صاروخية وجوية على كامل أراضي أوكرانيا لا يزال مرتفعا للغاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة