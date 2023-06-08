وأضاف كيريلينكو -فى بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إنه "في 7 يونيو، قتل الروس 3 من سكان منطقة دونيتسك - في أوكراينكا، وأصيب 7 أشخاص آخرين في المنطقة خلال النهار"، مؤكدا استحالة تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا في الوقت الحالي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.