القوات الروسية تدمر مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية، أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الروسية.

وأشارت الدفاع الروسية -في بيان- أنه تم إحباط محاولة أخرى قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة من دون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وأن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.

في سياق متصل، أعلن قائد قوات "أخمات" الروسية الخاصة نائب رئيس الإدارة السياسية العسكرية العامة في وزارة الدفاع الروسية اللواء أبتي علاء الدينوف، أن القوات الروسية نجحت في تطهير بلدة بوركي في مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية.

وأوضح -في تصريح صحفي- أن جنودا من الكتيبة 382 مشاة البحرية التابعة للواء 810 شاركوا في تطهير البلدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي يتصدى لمحاولة توغل القوات المسلحة الأوكرانية في الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، ويكبدها خسائر فادحة.