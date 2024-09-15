وزارة التعليم تتيح رابط تحميل مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحميل منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى وتحميل الكتاب والاطلاع عليه، حيث يتضمن الكتاب محتوى مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء.

لتحميل منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2025 اضغط هنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى العام، موضحة أن الأهداف العامة لمنهج العلوم المتكاملة

1. تعميق فهم الظواهر العلمية

يهدف المنهج إلى تعزيز فهم الطلاب للظواهر العلمية بطريقة متكاملة، مما يسمح لهم بإدراك الروابط بين مختلف فروع العلوم وتطبيق هذه المعرفة في حل المشكلات الحياتية وتطوير مهارات التفكير الناقد والتحليلي، موضحة أنه يسعى المنهج إلى تطوير مهارات الطلاب في التفكير النقدي والتحليل من خلال دروس متداخلة تربط بين الفيزياء الكيمياء، وعلوم الحياة، مما يساعدهم على تحليل الظواهر والمشكلات العلمية من زوايا متعددة.

وشددت على أنه يعمل على تعزيز التعلم القائم على التجربة يهدف المنهج إلى تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة العملية والتجارب العلمية لتعميق فهمهم وتطبيق ما تعلموه في مواقف حقيقية، مما يعزز من مهاراتهم العملية تشجيع الابتكار والاستكشاف يسعى المنهج إلى تعزيز فضول الطلاب وتشجيعهم على استكشاف المفاهيم العلمية بطرق جديدة ومبتكرة، مع التركيز على التطبيق العملي للتكنولوجيا في حل المشكلات البيئية المختلفة و تعزيز التعاون والعمل الجماعي يهدف المنهج إلى تطوير مهارات الطلاب في التعاون والعمل الجماعي من خلال الأنشطة الجماعية والمشاريع الختامية، مما يعزز من قدرتهم على العمل بشكل فعال ضمن فرق متعددة التخصصات.

و يسعى المنهج إلى إعداد الطلاب ليكونوا قادرين على استخدام معارفهم العلمية في معالجة التحديات العالمية مثل التغير المناخي الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتطوير مصادر الطاقة المستدامة وتطبيق العلوم في حل المشكلات العالمية وبناء وعي بيئي ومسؤولية اجتماعية، كما يهدف المنهج إلى بناء وعي لدى الطلاب حول القضايا البيئية والتحديات التي تواجه المجتمعات العالمية مع تشجيعهم على تحمل مسؤولية دورهم في الحفاظ على البيئة والمساهمة في تطوير حلول مستدامة.