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طريقة تدريس وامتحان مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 أغسطس 2024 11:11 ص
طريقة تدريس وامتحان مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن تدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى سيكون من خلال معلم واحد، مضيفة أن المادة شبيهة بمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية من حيث المحتوى، حيث تضم مجموعة من المعارف والمهارات والعلوم والمفاهيم المرتبطة بمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، مضيفة أنه مخصص لها 5 حصص بالجدول الأسبوعى الدراسى  للصف الأول الثانوى.

ودرجتها الكلية بمجموع الأول الثانوى، 60 درجة والنجاح فى المادة من 30  درجة، كما أن إجمالي ساعات الدراسة  لـ مادة العلوم المتكاملة 129 ساعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن المادة يكون امتحانها فى ورقة واحدة وتوقيت واحد وأسئلة واحدة حسب طبيعة ومواصفة الورقة الامتحانية للمادة، وتتنوع أسئلة امتحان مادة العلوم المتكاملة حسب المنهج والمحتوى العلمى بحيث يشمل الامتحان جميع جزئيات المنهج الدراسى لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى العام.







وزارة التربية والتعليم

مادة العلوم المتكاملة

تدريس مادة العلوم المتكاملة

كم مدرس لتدريس مادة العلوم المتكاملة

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العلوم المتكاملة

العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي

مادة العلوم المتكاملة

منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي

العلوم المتكامله

وزارة التربية والتعليم

مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

الكيمياء

الفيزياء

الأحياء

مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء



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