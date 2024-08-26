اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2024 03:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

العلوم المتكاملة.. منهج يدرسه طلاب أولى ثانوى فى العام الدراسى الجديد

الإثنين، 26 أغسطس 2024 02:15 م
العلوم المتكاملة.. منهج يدرسه طلاب أولى ثانوى فى العام الدراسى الجديد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن منهج العلوم المتكاملة يدرس لطلاب الصف الأول الثانوي الفصل بداية من العام الدراسى الجديد 2024-2025، ويتم تدريسها من معلم واحد فقط مثل مادة العلوم فى المرحلة الإعدادية، ويكون امتحانها فى ورقة واحدة ويشمل أسئلة وفق المنهج الدراسى المقرر.

وتضم مجموعة من المعارف والمهارات والعلوم والمفاهيم المرتبطة بمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، مضيفة أنه مخصص لها 5 حصص بالجدول الأسبوعى الدراسى للصف الأول الثانوى ودرجتها الكلية بمجموع الأول الثانوى، 60 درجة والنجاح فى المادة من 30 درجة، كما أن إجمالي ساعات الدراسة لمادة العلوم المتكاملة 129 ساعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن المادة يكون امتحانها فى ورقة واحدة وتوقيت واحد وأسئلة واحدة حسب طبيعة ومواصفة الورقة الامتحانية للمادة، وتتنوع أسئلة امتحان مادة العلوم المتكاملة حسب المنهج والمحتوى العلمى بحيث يشمل الامتحان جميع جزئيات المنهج الدراسى لـ مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى العام.







منهج العلوم المتكاملة

العلوم المتكاملة

العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي

مادة العلوم المتكاملة

منهج العلوم المتكاملة للصف الاول الثانوي

العلوم المتكامله

وزارة التربية والتعليم

مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

الكيمياء

الفيزياء

الأحياء

مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء

تدريس مادة العلوم المتكاملة

دراسة العلوم المتكاملة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة