العلوم المتكاملة.. منهج يدرسه طلاب أولى ثانوى فى العام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن منهج العلوم المتكاملة يدرس لطلاب الصف الأول الثانوي الفصل بداية من العام الدراسى الجديد 2024-2025، ويتم تدريسها من معلم واحد فقط مثل مادة العلوم فى المرحلة الإعدادية، ويكون امتحانها فى ورقة واحدة ويشمل أسئلة وفق المنهج الدراسى المقرر.

وتضم مجموعة من المعارف والمهارات والعلوم والمفاهيم المرتبطة بمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء، مضيفة أنه مخصص لها 5 حصص بالجدول الأسبوعى الدراسى للصف الأول الثانوى ودرجتها الكلية بمجموع الأول الثانوى، 60 درجة والنجاح فى المادة من 30 درجة، كما أن إجمالي ساعات الدراسة لمادة العلوم المتكاملة 129 ساعة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن المادة يكون امتحانها فى ورقة واحدة وتوقيت واحد وأسئلة واحدة حسب طبيعة ومواصفة الورقة الامتحانية للمادة، وتتنوع أسئلة امتحان مادة العلوم المتكاملة حسب المنهج والمحتوى العلمى بحيث يشمل الامتحان جميع جزئيات المنهج الدراسى لـ مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوى العام.