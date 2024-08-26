اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. التعليم: معلم واحد يدرس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

الإثنين، 26 أغسطس 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم: معلم واحد يدرس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

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وزارة الصحة تكشف أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.. تفاصيل

التعليم: لن نلغى مادة الحاسب الآلى للثانوية واسمها تكنولوجيا ريادة الأعمال

وزارة التعليم: معلم واحد يدرس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

وزير العمل: 5 آلاف فرصة عمل موسمية باليونان.. وما فيش مواطن هيدفع فيها جنيه

وزير العمل: تقدمنا بـ4 قوانين للحوار الوطنى.. ونُعد للإعلان عن 2000 وظيفة

وزارة التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

متحدث التعليم: لا تأجيل للدراسة ولا استغناء عن أى مدرس بنظام الهيكلة الجديد

وزير الصحة: آلية لمراقبة سوق الدواء واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتلاعبين

وزير التعليم: وضع استراتيجيات تسليح الطلاب بمهارات الذكاء الاصطناعى







وزارة التربية والتعليم

مادة العلوم المتكاملة

تدريس مادة العلوم المتكاملة

كم مدرس لتدريس مادة العلوم المتكاملة




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