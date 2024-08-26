أخبار 24 ساعة.. التعليم: معلم واحد يدرس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

رابط التحويلات المدرسية بالجيزة للعام الدراسى 2024/2025

وزارة الصحة تكشف أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.. تفاصيل

التعليم: لن نلغى مادة الحاسب الآلى للثانوية واسمها تكنولوجيا ريادة الأعمال

وزارة التعليم: معلم واحد يدرس مادة العلوم المتكاملة لأولى ثانوى

وزير العمل: 5 آلاف فرصة عمل موسمية باليونان.. وما فيش مواطن هيدفع فيها جنيه

وزير العمل: تقدمنا بـ4 قوانين للحوار الوطنى.. ونُعد للإعلان عن 2000 وظيفة

وزارة التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية العامة دور ثان

متحدث التعليم: لا تأجيل للدراسة ولا استغناء عن أى مدرس بنظام الهيكلة الجديد

وزير الصحة: آلية لمراقبة سوق الدواء واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتلاعبين

وزير التعليم: وضع استراتيجيات تسليح الطلاب بمهارات الذكاء الاصطناعى