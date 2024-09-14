محافظ بني سويف يقيل مدير وحدة صحية وإحالة مديري الإدارة والرعاية للتحقيق

بنى سويف هانى فتحى

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم، إقالة مدير الوحدة الصحية بصفط راشين – مركز ببا، على إثر حادثة سقوط طفل ( 5 سنوات) في إحدى بيارات الصرف الصحي داخل سور الوحدة الصحية مما أدى لوفاة الطفل.

كما أحال المحافظ كل من مدير الإدارة الصحية بببا ومدير الرعاية الأساسية للتحقيق من خلال الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، للوقوف على أسباب الحادثة وتحديد أوجه القصور في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأفادت وكيل الوزارة د. سماح جاد أنه بالتوازي مع الإجراءات التي كلف بها محافظ بني سويف، أنها وجهت بإجراءات تصحيحية عاجلة، حيث تم تكليف الصحة والسلامة المهنية والشئون الإدارية بالمديرية بالبدء من اليوم بإجراء فحص ميداني شامل لجميع المنشآت الصحية ( وحدات صحية ومستشفيات مركزية) على مستوى الإدارات الصحية لمراجعة كل ما يتعلق بتطبيق إجراءات السلامة لمقدمي ومتلقى الخدمة.