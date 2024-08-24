أمراض مناعية جلدية قد تفاجئك فوق سن الخمسين.. اعرفها

كتبت مروة محمود الياس

الأمراض المناعية الذاتية ، والجلدية منها بشكل خاص، هي تلك الأمراض التي يهاجم فيها جهاز المناعة الجسم ذاته، فيضعفه، ويخترقه محدثاً أعراضاً مرضية شديدة تلازم المريض طوال حياته، تختلف حدتها من حالة إلى أخرى، وتقل وتصعد وفقاً لحالة المريض وطبيعة حياته وعلاجه.

قالت الدكتورة رضوى عراقى، أخصائى الأمراض الجلدية بجامعة شبين، إن الأمراض المناعية الجلدية بشكل خاص قد تكون جينية كامنة فى الجسم، ولا تظهر إلا في وقت متأخر من العمر، فقد تباغت الجسم فجأة، على الرغم من أن الجين الخاص بها موجود بالفعل فى الجسم منذ الصغر، وقد تباغت البعض فيصاب بها فى سن متقدمة، للكثير من العوامل والأسباب والتي من بينها:

قد تباغت هذه الأمراض الجسم فجأة دون سابق إنذار لأسباب نقص المناعة المحتمل مع تقدم العمر تدريجياً، فتلك الأمراض تبدأ فى النفاذ للجسم.

أغلب الأمراض الجلدية تظهر مع الوقت بعد المشكلات المناعية.

عامل السن والتقدم في العمر يساعد على زيادة فرص الإصابة بهذه الأمراض.

التعرض لمثير قد يسبب ظهور هذه الأمراض فجأة والإصابة بها، مثل العادات غير الصحية التي يمارسها البعض، مثل التدخين وزيادة حدة الوزن وغيرها.

المرض المناعى هو مرض موجود بالفعل في الجسم وينتظر الفرصة للظهور، ولعل أهم هذه الأمراض المناعية التي لها تأثيرات جلدية، مثل الصدفية الجلدية، والذئبة أيضا، وغيرها الكثير من الأمراض التي تؤثر على الجلد بالتقشرات والتغيرات الجلدية والالتهاب وفقدان الشعر وتغير لون الجلد مثل البهاق كذلك، وكلها تحتاج لضبط الأعراض والسيطرة عليها من قبل الطبيب المختص المتابع عن كثب للحالة.