اليوم السابع
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الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الأمريكى: تدمير 5 مسيرات ومنظومتين صاروخيتين فى مناطق الحوثيين

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 09:05 ص
الجيش الأمريكى: تدمير 5 مسيرات ومنظومتين صاروخيتين فى مناطق الحوثيين الحوثيين ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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ذكر الجيش الأمريكى، اليوم الأربعاء، أن قواته نجحت فى تدمير 5 طائرات مسيرة ومنظومتين صاروخيتين فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم)ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكيةـ إلى أن المسيرات والصواريخ كانت تشكل تهديدا واضحا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية فى المنطقة.

وأضافت أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.







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