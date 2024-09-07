الجيش الأمريكى يعلن تدمير مسيرة قتالية ومركبة دعم تابعة للحوثيين فى اليمن

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن قواتها دمرت طائرة مسيرة قتالية ومركبة دعم واحدة فى منطقة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثى فى اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) - في بيان مقتضب، اليوم السبت، أن هذه الأنظمة تبين أن جماعة الحوثى تُشكل تهديدا خطيرا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.

كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت - الأربعاء الماضي - أن قواتها تمكنت من تدمير نظام صواريخ لجماعة الحوثي بعد أيام من تدميرها نظامين صواريخ وطائرتين مسيّرتين في اليمن.