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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

الأحد، 01 سبتمبر 2024 08:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الديناميكا امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان الدور الثاني اليوم الأحد 1 سبتمبر ٢٠٢٤، فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الچيولوچيا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يؤدى الاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

 







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جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

موقع وزارة التربية والتعليم

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جدول الدور الثاني

جدول امتحانات الدور الثاني

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