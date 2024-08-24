أسئلة امتحانات الثانوية العامة دور ثان من المنهج و50% فقط "تنجح الطالب"

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة دور ثان من المنهج وتقيس نواتج التعلم، موضحة أن الأسئلة تمت مراجعتها قبل طباعتها، مضيفة أنها بنفس مواصفات امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، حيث تتضمن أجزاء صعبة وأجزاء متوسطة وسهلة، مضيفة أن الطالب الذى يؤدى امتحانات الثانوية العامة دور ثان يحصل على 50% من درجة النجاح عدا الطلاب الذين قاموا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة دور أول بعذر قانونى يؤدون الامتحانات فى الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يؤدى طلاب الثانوية العامة بامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني يوم السبت 24 أغسطس الجارى امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 25 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والإثنين 26 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والثلاثاء 27 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 28 أغسطس مادتى الفيزياء والتاريخ والخميس 29 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والسبت 31 أغسطس الكيمياء والجغرافيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى الطلاب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024 الرياضيات التطبيقية الديناميكا والاثنين 2 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية وتنتهى امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2024، يوم الثلاثاء 3 سبتمبر بمواد الاحياء للثانوية العامة لطلبة شعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.