كل ما تريد معرفته عن "حساسية الشمس" وطرق الوقاية

كتب حسام الشقويرى

تحدث حساسية الشمس - والتي تسمى أحيانًا أيضًا بالحساسية الضوئية - عندما يكون الجلد شديد الحساسية للأشعة فوق البنفسجية (UV)، التي تنبعث من الشمس بشكل طبيعي. يمكن أن تشمل علامات حساسية الشمس طفح جلدي مثير للحكة أو مؤلم أو متقرح أو متقشر. يمكن أن يحدث هذا التفاعل في غضون دقائق أو ساعات من التعرض لأشعة الشمس ويمكن أن يختلف في شدته من انزعاج خفيف إلى تهيج شديد للجلد، وفقا لما نشره موقع health.

يمكن أن تتسبب العوامل الوراثية وبعض الأدوية والحالات المناعية الذاتية الكامنة في الإصابة بحساسية الشمس. وتتراوح علاجات حساسية الشمس من تعديلات نمط الحياة إلى الأدوية، اعتمادًا على شدة ونوع حساسية الشمس.

يمكن للأسباب وعوامل الخطر التالية أن تزيد من احتمالية إصابتك بأعراض حساسية الشمس:



الطفح الجلدي المتعدد الأشكال: تشير الأبحاث إلى أن رد فعل مناعي غير طبيعي للأشعة فوق البنفسجية يسبب الطفح الجلدي المتعدد الأشكال. كما أن وجود تاريخ من حالات جلدية أخرى، والتاريخ العائلي للإصابة بالطفح الجلدي المتعدد الأشكال، والعيش في مناخات شمالية، كلها عوامل خطر للإصابة بالطفح الجلدي المتعدد الأشكال.

الشرى الشمسي: لا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي يحفز الاستجابة المناعية لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية في حالة الشرى الشمسي. يمكن أن يؤدي التاريخ العائلي لحساسية الشمس والتاريخ السابق لحالات الحساسية الأخرى إلى زيادة خطر الإصابة بالشرى الشمسي.

التفاعلات الضوئية التحسسية: ترتبط بعض الأدوية ومستحضرات التجميل بتفاعلات حساسية بعد التعرض لأشعة الشمس. يمكن للمواد الموجودة في بعض الأدوية (مثل المضادات الحيوية ومضادات الهيستامين والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية) ومستحضرات التجميل (مثل البنزويل بيروكسيد أو الريتينول ) أن تؤدي في بعض الأحيان إلى إثارة استجابة مناعية، مما يؤدي إلى التهاب الجلد والطفح الجلدي.

الحكة الشعاعية: وهي حساسية وراثية للشمس تصيب بشكل رئيسي الأشخاص من أصول أصلية في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. ويزيد التاريخ العائلي للإصابة بالحكة الشعاعية من خطر الإصابة بها.

العلاجات



على الرغم من عدم وجود علاج لمعظم أنواع حساسية الشمس، إلا أن العلاجات يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض وتقليل تكرار حدوث ردود الفعل التحسسية وتحسين نوعية حياتك. وتختلف خيارات العلاج بناءً على النوع المحدد من حساسية الشمس وشدّة الأعراض. ويمكن للطبيب أن يوصي بمجموعة من تغييرات نمط الحياة والأدوية والعلاجات.

قد يساعدك إجراء تعديلات على نمط حياتك في التعامل مع حساسية الشمس. و يشمل ذلك:



تجنب أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة من اليوم (عادة ما تكون بين الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً)

ارتداء ملابس واقية، مثل القبعات ذات الحواف العريضة ، والأكمام الطويلة، والنظارات الشمسية التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية

وضع واقي شمسي واسع الطيف ذى عامل حماية مرتفع من الشمس على البشرة المكشوفة

تحديد وتجنب المواد المحددة (الأدوية أو مستحضرات التجميل) التي تسبب الاستجابة التحسسية عند التعرض لأشعة الشمس

الأدوية الموضعية

بالنسبة لحساسية الشمس الخفيفة، قد يوصي الطبيب بكريمات أو مراهم متاحة دون وصفة طبية يمكنك وضعها مباشرة على الجلد. يمكن أن تساعد هذه الأدوية الموضعية في تخفيف الحكة والالتهاب بعد حدوث رد فعل تحسسي. في بعض الحالات.

الأدوية الفموية

قد يصف لك مقدم الرعاية الصحية أدوية عن طريق الفم لعلاج حساسية الشمس الشديدة لمساعدتك على إدارة الأعراض ومنع حدوث تفاعلات حساسية مستقبلية. قد تشمل هذه الأدوية:

مضادات الهيستامين لتقليل الحكة وردود الفعل التحسسية

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) للمساعدة في تخفيف الألم والالتهاب

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي تمنع استجابة الجسم لأشعة الشمس لتقليل التفاعلات التحسسية

العلاج بالضوء



يتضمن العلاج بالضوء التعرض التدريجي المتحكم فيه للأشعة فوق البنفسجية التي قد تساعد في تقليل حساسية الجلد للتعرض لأشعة الشمس وتقليل ردود الفعل تجاه ضوء الشمس. العلاج بالضوء هو نهج علاجي شائع لمرض PMLE.

كيفية الوقاية من حساسية الشمس



على الرغم من عدم وجود طريقة أكيدة لمنع معظم أنواع حساسية الشمس، إلا أن هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في تقليل تكرار وحدة ردود الفعل التحسسية لأشعة الشمس، مثل:

وضع كريم واق من الشمس واسع الطيف ذو عامل حماية مرتفع قبل التعرض لأشعة الشمس

كن حذرًا بشأن الأدوية أو مستحضرات التجميل التي تستخدمها، حيث يمكن لبعضها أن تزيد من حساسيتك لأشعة الشمس

إعادة وضع واقي الشمس على مدار اليوم، خاصة إذا كنت تسبح أو تمارس الرياضة في الخارج

البحث عن الظل خلال ساعات ذروة ضوء الشمس

البقاء في الداخل في الأيام الحارة

ارتداء ملابس واقية ونظارات شمسية وقبعات عند التواجد في الخارج