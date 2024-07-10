إزاى تحمى نفسك من حروق الشمس على الشاطئ؟

كتبت فاطمة خليل

حروق الشمس هي حالة جلدية ناتجة عن التعرض المفرط لأشعة الشمس فوق البنفسجية، حيث تكون أشعة الشمس فوق البنفسجية أقوى على البحر، لأن الماء يعكس أشعة الشمس، مما يزيد من كمية الأشعة التي تتعرض لها بشرتك.

إليك بعض النصائح لحماية جلدك من حروق الشمس



وبحسب موقع sonicchartersstthomas أفضل طريقة لتجنب الإصابة بحروق الشمس هي فهم كيفية حدوثها.

الحصول على كمية طبيعية من أشعة الشمس يمكن أن يمنح بشرتك القوة وفيتامين د، ولكن التعرض لأشعة الشمس كثيرًا يمكن أن يدمر البشرة، وهي الطبقة الخارجية لبشرتنا.

البشرة هي الدفاع الأساسي لجسمنا ضد المحفزات الخارجية مثل ضوء الشمس هذا هو الجزء الذي يتقشر عندما يحترق جلدنا ويعتبر الضرر حرقًا من الدرجة الأولى.

يحدث نوع أكثر خطورة من حروق الشمس عندما تتضرر الأدمة، وهي طبقة تحت البشرة، بسبب الشمس هذا نوع مؤلم جدًا من حروق الشمس والذي يتضمن ظهور تقرحات وتورم يستغرق هذا وقتًا أطول للشفاء وقد يحتاج إلى تدخل الطبيب.

4 طرق لمنع حروق الشمس



1. ضع واقي الشمس كل ساعتين



ضع دائمًا واقي الشمس عند الذهاب إلى الشاطئ. ضع كمية وفيرة من واقي الشمس على الأجزاء المكشوفة بما في ذلك الأذنين والقدمين والرقبة واليدين، حتى فروة رأسك وشفتيك تحتاج إلى واقي من الشمس.

أعد وضع واقي الشمس كل ساعتين، ولكن إذا كنت تسبح أو تتعرق كثيرًا، فمن الضروري إعادة وضعه كل ساعة.

2. ارتداء ملابس واقية من الشمس



إن ارتداء طبقات من الملابس أثناء وجودك على الشاطئ قد لا يسمح لك بالاستمتاع بالشمس أو النسيم، لكن خطر الإصابة بحروق الشمس يزيد بدونها. لذلك عندما تتوجه إلى الشاطئ، حاول ألا تقتصر العناصر الموجودة في حقيبتك على قبعات الشمس ومناشف الشاطئ ونظارات الشمس فقط.

ارتدي تي شيرت قطني طويل الأكمام أو أي ملابس مصنوعة من مواد توفر عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية مثل النايلون أو الحرير.

3. تجنب ساعات الشمس الأكثر حرارة



من الآمن زيارة الشاطئ في الصباح الباكر خاصة خلال أشهر الصيف، لأنك ستستمتع بكمية صحية من ضوء الشمس بالإضافة إلى النسيم الهادئ.

4. تجنب استخدام واقي الشمس منتهي الصلاحية



قبل التوجه إلى الشاطئ، تحقق من واقي الشمس الخاص بك إذا لم يتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته بعد لا تستخدم أبدًا واقي الشمس منتهي الصلاحية لأنه لم يعد فعالاً في حمايتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة الصادرة عن الشمس.

إذا لم تتمكن من العثور على تاريخ انتهاء الصلاحية على الزجاجة، فتحقق من عدم وجود أي تغير في اللون أو تغير في قوام الواقي من الشمس. إذا تحول لون الكريم أو الغسول إلى اللون البني أو إذا كان من الصعب إخراج المحتوى من الزجاجة، فمن المرجح أن مكونات الواقي من الشمس قد تم أكسدتها ولم تعد قابلة للاستخدام.