محافظ الجيزة يعاين موقع إنشاء مصنع تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بأبو رواش

كتبت - مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، نسب التنفيذ بعدد من مشروعات البنية التحتية والتطوير الجارية بمنطقة أبو رواش.

شملت جولة المحافظ، تفقد موقع إنشاء مصنع تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش، الجاري تنفيذه بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، إذ استمع المحافظ لشرح من مسؤلى الشركة المنفذة حول الأعمال المنفذة حتى الآن، والتي شملت الانتهاء من إزالة المنشآت القديمة وإنشاء عدد 2 بئر مياه ومحطة أرصاد لقياس درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، وجارٍ استكمال مراحل المشروع.

وأشار إلى أن المشروع يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة، وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام إلى جانب ما سيوفره أيضًا من فرص عمل، كما سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث ويعد صناعة وطنية لإدارة المخلفات والاستفادة منها لتوليد طاقة كهربائية.

ومن أعلى نقطة بموقع مشروع توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش، استمع المحافظ لشرح لمراحل عمل المحطة ومخطط أعمال التوسعة.

وتفقد المحافظ، وحدات المحطة ومشتملاتها وناقش بيان بأعمال التحاليل الدورية للتأكد من جودة النتائج ومطابقتها للمواصفات، مشددًا على مسئولي المكتب الاستشارى وجهات التنفيذ بسرعة اعتماد إحداثيات المشروع وتنفيذ ما يلزم من إجراءات لسرعة الإنتهاء من الأعمال.

كما تفقد المحافظ الجراج المركزى للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة وما يضمه من وحدات التدريب والصيانة والرصد للوقوف علي انتظام سير العمل وتنفيذ إجراءات الصيانة.

وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل بمراجعة كافة السيارات والمعدات ورفع كفاءتها والصيانات الدورية لها لضمان عملها بأعلى طاقة والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية بالمحافظة لتوفير العدد الكافى من السائقين والكوادر اللازمة.



محافظ الجيزة يتفقد موقع إنشاء مصنع تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش



