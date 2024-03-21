74% نسبة معالجة مياه الصرف الصحى المنزلى بطريقة آمنة فى مصر عام 2022

كتب مدحت عادل

أصــدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العـالمي للمياه والذي يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام والذي اقرتهالجمعية العامة للأمم المتحـدة منـذعام1992.

ومن أهم هذه المؤشرات بلغت نسبة مياه الصرف الصحي المنزلي التي تم معالجتها بطريقة أمنة في مصر 74% وذلك عام 2022 مقابل 46% عام 2020 في الوقت الذي بلغت فيه تلك النسبة 58% علي مستوي العالم عام 2022، (وفقاً لما ورد علي منصة الأمم المتحدة للمؤشر (6-3-1) من مؤشرات التنمية المستدامةالأمميةاستناداً الي تقارير وطنية).

وبلغت كمية مياه الصرف الصحي المعالج المستخدمة في ري الغـابات الشجرية (59.9) مليون م3 في حين بــلغت مساحة أراضي الغــابات الشجـرية المستفيده (6.5) ألـف فـدان وكــان لمحـافظة ســوهاج النصيب الأكبر منها بمساحة (3.2) الف فدان بنسبة بلغت 48.9% من الإجمالي وذلك عام 2022.

وبلغت كمية المياه الجوفية (العميقة والسطحية) (9.09) مليار م3 بنسبة مساهمة بلغت 11.1% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام2023، مقابل (8.83) مليار م3 بنسبة مساهمة بلـغت 10.9% من إجمالي الموارد المائية المتاحة عام2022.

واضاف البيان، أنه في إطار قيـام وزارة المـوارد المـائية والـري بدورها في تنفيذ أعمــال المبادره الـرئاسية " حيـاه كريمة " التي تغطي أنشتطهـا في المرحلة الأولي عدد (54) مركز في نطاق (20) محافظه فقد تم خلال عام 2023 تأهيل (309) كيلو متر من الترع بمراكز المبادرة ويجري حالياً العمل علي تأهيل ترع بأطوال (879) كيلو متر من المقرر الإنتهاء من أطوال كبيره منها خلال العام الجاري.