بلاش مخللات واشرب مياه.. نصائح للتخلص من زيادة الأملاح بالجسم

كتبت رانيا عامر

سوء التغذية يؤثر على الصحة العامة للأشخاص، ويسبب أضرارا صحية منها ارتفاع نسبة الأملاح الزائدة التى ترجع لعدة أسباب من أهمها فقدان السوائل فى الجسم، خاصة قلة شرب المياه فى فصل الصيف .

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مسعود استشارى الباطنة بمستشفى كوم الشقافة بالاسكندرية، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن مسألة زيادة الأملاح بالجسم لها أسباب كثيرة ومتنوعة أبرزها مشاكل الكلى المختلفة، وأيضا فقدان شرب الكميات الكافية التى يحتاجها الجسم فى فصل الصيف مما يؤدى الى تعرض الفرد للإصابة بالجفاف.

أوصى الطبيب الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الأملاح الزائدة بالجسم ، بتجنب تناول بعض الأطعمة مثل الرنجة والفسيخ والمخللات شديدة الملوحة والسبانخ والبقوليات ، كل ذلك يساهم فى زيادة أملاح حمض البوليك .



نصائح للتخلص من ارتفاع نسبة الأملاح الزائدة : 1. تناول كميات مناسبة من المياة للجسم من لتر : لترين

2. تقليل نسبة الأملاح فى كل الأكلات

3. البعد عن الصلصات

4. تجنب المخللات

5. تجنب الفلفل الحار والشطة والمسبكات

6. ضرورة ممارسة رياضة المشى بشكل يومى منتظم خاصة فى الصباح

7. الابتعاد عن الرنجة والفسيخ

8. يستحب تناول فاكهة الاناناس والعنب التى تحتوى على نسبة عالية من المياه.