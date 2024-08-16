للنساء.. فوائد لا تتخيليها لحبوب الأوميجا 3 أثناء الدورة الشهرية

كتبت فاطمة ياسر

من تقليل التشنجات إلى تحسين الحالة المزاجية، إليك الفوائد العديدة للأوميجا 3 أثناء الدورة الشهرية، والتي يوضحها التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes.

دهون أوميجا 3 تحتوي علي حمض إيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) ، وتقوم بتوفير التغذية الصحية للجسم، وخاصةً عندما تكون المرأة في فترة الحيض ، يمر الجسم بتغيرات هرمونية، ومن المهم مراقبة النظام الغذائي الصباحي حتى يتم توفير العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

تمر المرأة بالعديد من التغييرات التي تنطوي على تغيرات هرمونية أثناء الحيض مثل انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون، ويؤدي انخفاض مستويات هذين الهرمونين المهمين إلى إطلاق مركبات مؤيدة للالتهابات تسمى البروستاجلاندين، و هذه المركبات مسؤولة بشكل أساسي عن التسبب في تقلصات الرحم والألم المعروف أيضًا باسم عسر الطمث".

فوائد أحماض أوميجا 3



تلعب دهون أوميجا 3 دورًا مهمًا عند تناولها أثناء الدورة الشهرية بسبب دورها في تعديل المناعة، كما يساعد تناول أوميجا 3 في تقليل أعراض الدورة الشهرية مثل التقلصات والألم والالتهاب، وتحسين الحالة المزاجية لأن هناك دور لاستهلاك دهون أوميجا 3 في تقليل أعراض متلازمة ما قبل الحيض مثل أعراض التهيج والقلق أو الاكتئاب.

وأشار إلي أن الحفاظ علي صحة الدماغ فتعمل أوميجا 3 على رفع مستويات الطاقة وتجعل الشخص يشعر بمزيد من التركيز.

وللإضافة أوميجا 3 إلى نظامك الغذائي يمكنك القيام بالتالي:



-العصائر

يمكننا إضافة بذور الشيا أو بذور الكتان المطحونة إلى عصير الإفطار، ودمجها مع المكسرات والفواكه الأخرى.

-الأطعمة الغنية بالدهون أوميجا 3



بعض الخيارات الرائعة لإضافة أوميجا 3 إلى وجبتنا الصباحية هي عن طريق تغطية دقيق الشوفان بالجوز أو تناول البيض المدعم بالأوميجا 3.

-المكملات الغذائية

في حالة عدم قدرتنا على إضافة العديد من المصادر الغذائية، فإن تناول كبسولة من أوميجا 3 مثل زيت السمك يمكن أن يساعد أيضًا.

وأخيرا ينصح بإدراج الأوميجا3 يكون أفضل خلال النهار لأن امتصاص العناصر الغذائية يكون أكثر فعالية خلال الساعات الأولى من اليوم.

