اليوم السابع
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رفع 250 حالة إشغال للمحال والمقاهى خلال حملات بحى جنوب الجيزة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 11:21 م
رفع 250 حالة إشغال للمحال والمقاهى خلال حملات بحى جنوب الجيزة رفع اشغالات
كتبت - مرام محمد

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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود حي جنوب الجيزة في رفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام، لتيسير الحركة المرورية وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وشهدت الحملات التي تم تنظيمها رفع 250 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي من شوارع المنيب والمدرسة والكولدير، بالإضافة إلى إزالة أكثر من 25 تاندة وبروز للمحال العامة بمنطقة المنيب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

ووجه محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات لرفع الإشغالات من الشوارع والميادين وعدم السماح بتعدي أي منشأة تجارية أو مقهى أو محل أو كشك على الطريق العام، ورصد أي مخالفات ومواجهتها في الحال لتحقيق الانضباط.

وكلف المحافظ، بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

 







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