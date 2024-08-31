تحرير 20 محضر أشغال و30 إزالة فورية للحفاظ على حرم الطريق بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن تحرير 20 محضر أشغال و30 إزالة فورية للحفاظ على حرم الطريق واستعادة الشكل الحضاري والجمالي وتحقيقاً للصالح العام.

كما شنت الوحدات المحلية لمركزي قويسنا ومنوف، حملات إشغالات مكبرة بالشوارع العامة وذلك للحد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم إخلاء الشوارع من الباعه الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمساحات المخصصة لهم تنفيذاً للقانون وحفاظاً على هيبة الدولة.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الجهود بنطاق الوحدات المحلية لتحقيق الانضباط العام للشارع لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين والمتابعة المستمرة في هذا الشأن.