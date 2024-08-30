اليوم السابع
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الجمعة، 30 أغسطس 2024 01:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إزالة 650 حالة إشغالات من شوارع مركز الواسطى شمال بنى سويف

الجمعة، 30 أغسطس 2024 12:00 م
إزالة 650 حالة إشغالات من شوارع مركز الواسطى شمال بنى سويف حملة إزالة
بنى سويف هانى فتحى

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قام أشرف  حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى شمال محافظة محافظة بنى سويف ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات المتواجدة بشوارع المدينة، بمشاركة قسم شرطة المرافق ببني سويف.

استهدفت الحملة شارع سعد زغلول أمام مركز شرطة الواسطى وامتدت إلى محيط مدرسة الزراعة الثانوية وشارع المحلج وموقف صفط وإطواب وميدوم، ومحيط مرور الواسطى وخلف المعسكر، وتم إزالة التعديات على الأرصفة والأكشاك غير المرخصة والباعة الجائلين والمظلات المخالفة، وتم التحفظ على ثلاث كرفانات غير مرخصة وأكثر من 650 حالة إشغال متنوعة.

فينا قام رئيس المدينة بمتابعة أعمال الوحدات القروية في إزالة التعديات، حيث تم إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية ميدوم، بالتعاون مع الإدارة الزراعية والمتغيرات المكانية وتحت تأمين من قوات الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


 







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