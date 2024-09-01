تخلص من إدمان طفلك لألعاب الفيديو في 3 خطوات

كتبت إيناس البنا

حماية طفلك من إدمان الانترنت أصبحت مسئولية صعبة في الوقت الحالى خاصة مع توافر الإنترنت طوال الوقت، لو طفلك يعانى من إدمان الألعاب الإلكترونية، شجعه على ممارسة الأنشطة والهوايات البديلة وادعمه، اطلب المساعدة من المتخصصين إذا كان إدمان الألعاب يسبب له ضائقة كبيرة أو يؤثر على مجالات أخرى من حياة طفلك، فيما يلي ثلاثة إجراءات حاسمة يمكنك اتخاذها إذا كان طفلك مدمنًا لهذه الألعاب حسب موقع هيلث سايد:

1 مراقبة وقت الشاشة والحد منه

تمكين الرقابة الأبوية، تحتوي أجهزة الألعاب على عناصر تحكم أبوية مدمجة، تتيح لك هذه العناصر تحديد حدود زمنية ومراقبة الاستخدام، ما يمنحك القدرة على إدارة أنشطة الألعاب التي يمارسها طفلك ويمنحك راحة البال.



إنشاء جدول زمني: قم بتطوير جدول يومي يتضمن أوقاتًا محددة للأنشطة المختلفة، مما يضمن روتينًا متوازنًا.



خصص وقت خالي من التكنولوجيا: خصص مناطق محددة للترويج لأنشطة أخرى، مثل ألعاب الطاولة، والبطاقات، وما إلى ذلك، أو القراءة.

2 تعزيز الأنشطة البديلة

إنشاء قائمة بالأنشطة: تتضمن هذه الأنشطة ألعاب الطاولة، والحرف اليدوية مثل الرسم والرياضات الخارجية مثل كرة القدم أو كرة السلة، والقراءة، تشجيع هذه الأنشطة يمكن أن يساعد طفلك على تطوير مهارات واهتمامات جديدة.

استكشفوا اهتماماتكم معًا: اقضوا وقتًا مع طفلكم في استكشاف هوايات وأنشطة جديدة لاكتشاف ما يستمتع به، احضروا ورش العمل أو الفصول الدراسية معًا.

3 اعتماد الجوانب المهنية

الموارد التعليمية: استخدم الكتب والدورات التدريبية وورش العمل عبر الإنترنت لإدارة وقت الشاشة وتعزيز العادات الرقمية الصحية.



ابحث عن معالج: ابحث عن معالج سلوكي متخصص في إدمان الألعاب أو علم نفس الطفل.

انضم إلى مجموعات الدعم: يمكن أن يكون تبادل الخبرات والاستراتيجيات مفيدًا.



