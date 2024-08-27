احمى طفلك من الإنترنت.. طرق التغلب على القلق الناتج عن استخدام الموبايل

كتبت فاطمة خليل

تشكل الهواتف المحمولة خطرًا على الأطفال وعلى الآباء أيضًا، حيث تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الإشعارات الواردة من هاتفك المحمول قد تزيد من مستويات القلق - مما يؤدي إلى ضعف الأداء في العمل، وانخفاض الدرجات في المدرسة، وزيادة مستويات التوتر، فى هذا التقرير نتعرف على طرق التغلب على القلق الناتج عن استخدام الموبايل، بحسب موقع تايمز ناو.

كيف تسبب الهواتف المحمولة القلق؟



وبحسب الخبراء فإن فحص الهاتف المحمول باستمرار بحثًا عن إشعارات أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي يستهلك الوقت الذي ينبغي أن يقضوه في المهام المتعلقة بوظائفهم أو دراستهم ويؤدي ذلك إلى ضعف الأداء في العمل، وانخفاض الدرجات في المدرسة، وزيادة مستويات التوتر بسبب الضغط من أجل الأداء.

وقد أبلغ العديد من علماء النفس عن التأثيرات الضارة الشديدة لاستخدام الهاتف المحمول بشكل مفرط على الصحة العقلية - والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الدراسات التي تشير إلى زيادة في:

أرق

قلة الثقة بالنفس

أفكار انتحارية

غالبًا ما يوازن الآباء بين تربية الأبناء والحياة المنزلية والعمل والمسؤوليات الأخرى في نفس الوقت، ومن المنطقي أن يؤدي الشعور بالانجذاب إلى الهواتف إلى زيادة الضغوط.

طرق التغلب على قلق الهاتف



استراحة من الهاتف أنت وطفلك

يعتقد الخبراء أن أفضل طريقة لتقليل قلق الهاتف هي الابتعاد عن هاتفك تمامًا. من الأفضل إبعاد الهاتف بعد ساعة من الاستخدام والانغماس في أعمال منزلية أخرى.

ضع حدودًا

يساعد وضع بعض الحدود الرقمية في تخفيف إدمان الهاتف وبالتالي تقليل القلق المصاحب. تتبع استخدامك اليومي لمساعدتك على البقاء على دراية بما تفعله.

إلغاء المتابعة

إذا كان هناك عدد قليل من الحسابات أو المواقع التي تجعلك تشعر بالسوء تجاه نفسك، فتأكد من إلغاء متابعتها وحظرها.

وفقًا للخبراء، يجب أن تكون منتبهًا لما تستهلكه وتأكد من عدم تفاقم قلقك بأن تتابع ما يفيدك فقط.

