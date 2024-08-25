احمى طفلك من الإفراط في اللاب توب والموبايل.. 5 أنواع من مشاكل العظام

كتبت فاطمة خليل

يؤدي الإفراط في استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة إلى زيادة في مشاكل العظام والجهاز العضلي الهيكلي، فى هذا التقرير 5 أنواع من مشاكل العظام الناجمة عن الاستخدام المفرط للاب توب والموبايل، بحسب موقع تايمز ناو.

1. متلازمة النفق الرسغي

استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة بطريقة غير مناسبة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم متلازمة النفق الرسغي.



يؤدي ضغط العصب المتوسط، الذي يمر عبر النفق الرسغي للرسغ، إلى هذا المرض، يمكن أن يؤدي الاستخدام المطول لجهاز محمول أو الكتابة على الكمبيوتر المحمول إلى التهاب وتورم أوتار الرسغ، مما قد يؤدي إلى تفاقم متلازمة النفق الرسغي.



التنميل والوخز وعدم الراحة في اليد والأصابع من بين الأعراض ويمكن أن يؤدي أيضا إلى تلف الأعصاب غير القابل للإصلاح وفقدان وظيفة اليد إذا لم يتم تلقي العلاج.

2. التهاب الفقرات في الرقبة وآلام العنق

تعتبر آلام الرقبة، والمعروفة أيضًا باسم "رقبة التكنولوجيا"، من أكثر المشاكل شيوعًا الناجمة عن الاستخدام المطول للكمبيوتر المحمول أو الجهاز المحمول.



سبب هذا المرض هو جعل الرقبة لفترة طويلة في وضع غير طبيعي، مثل الانحناء للأمام للنظر إلى الشاشة.

قد ينتج عن هذا بمرور الوقت التهاب الفقرات العنقية، وهو اضطراب تنكسي يصيب العمود الفقري العنقي (جزء الرقبة من العمود الفقري). يتسبب التوتر المتكرر في تآكل الأقراص الفقرية والمفاصل في الرقبة، مما يؤدي إلى التهاب الفقرات العنقية. قد تسبب الحالات الشديدة خدرًا أو ضعفًا في اليدين والذراعين، بالإضافة إلى آلام الرقبة المستمرة وتيبسها.

3. الحداب أو الأتب

يسبب اضطراب يُعرف باسم الحداب الوضعي انحناء العمود الفقري بشكل غير طبيعي نتيجة لوضعية الجسم السيئة، ويرتبط هذا المرض غالبًا بفترات طويلة من الانثناء على الكمبيوتر المحمول أو الجهاز المحمول.

يؤثر هذا الاضطراب بشكل أساسي على الجزء العلوي والوسط من الظهر أو العمود الفقري الصدري، ويمكن أن يسبب مظهرًا منحنيًا للظهر، ويشار إليه أحيانًا باسم "الحدبة". يحدث هذا الانحناء غير الطبيعي للعمود الفقري بسبب ضعف العضلات التي تدعم العمود الفقري بمرور الوقت بسبب وضعية الجسم السيئة. يضغط الانحناء على الرئتين، مما يسبب صعوبات في التنفس في الحالات القصوى، بالإضافة إلى تصلب وآلام الظهر.

4. هشاشة العظام في العمود الفقري

على الرغم من أن هشاشة العظام ترتبط عادةً بالشيخوخة، إلا أن أنماط الحياة المستقرة والاستخدام المفرط لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة يمكن أن يتسبب في ظهور هشاشة العظام في وقت مبكر، وخاصة في العمود الفقري.

يعد ضعف العظام سمة مميزة لهشاشة العظام، مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور. قد يؤدي قلة ممارسة التمارين التي تحمل الوزن إلى انخفاض كثافة العظام في العمود الفقري لدى الأشخاص الذين يقضون الكثير من الوقت في الجلوس واستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

نظام الدعم الهيكلي للجسم، العمود الفقري، معرض بشكل خاص للتلف. في الأشخاص الذين يعانون من ضعف العظام، يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة مع وضعية غير مناسبة إلى حدوث كسور ضغط. حقيقة أن هذه المشكلة غالبًا ما لا يتم تشخيصها حتى يحدث كسر يجعلها مثيرة للقلق للغاية.

5. إجهاد أسفل الظهر وآلام أسفل الظهر

قد يؤدي استخدام الكمبيوتر المحمول لفترة طويلة أثناء الجلوس إلى إجهاد أسفل الظهر وآلام أسفل الظهر. غالبًا ما تكون الإعدادات المريحة السيئة، مثل الانحناء أثناء الجلوس أو استخدام كرسي بدون دعم كافٍ للظهر، سببًا لهذه المشكلة.



عند الجلوس، يتعرض أسفل الظهر أو منطقة أسفل الظهر لأكبر قدر من الإجهاد والوزن. يمكن أن تسبب فترات الجلوس الطويلة توترًا في عضلات أسفل الظهر واختلال التوازن العضلي. آلام أسفل الظهر المستمرة وتيبس العضلات وتقييد نطاق الحركة هي بعض الأعراض.



على الرغم من أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة تعد أدوات أساسية للحياة العصرية، فمن المهم أن نفهم المخاطر المحتملة التي تشكلها على عظامك ونظامك العضلي الهيكلي.



يمكنك تقليل فرصتك في الإصابة بهذه الأمراض بشكل كبير من خلال تنفيذ ممارسات مريحة جيدة، وأخذ فترات راحة منتظمة، وإدراج تمارين تقوية لعظامك في روتينك اليومي .