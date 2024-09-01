اليوم السابع
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افتتاح معارض "أهلا مدارس" بمدن دمياط وفارسكور وكفر البطيخ

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:44 م
افتتاح معارض "أهلا مدارس" بمدن دمياط وفارسكور وكفر البطيخ معرض أهلا مدارس
دمياط معتز الشربيني

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افتتح اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، معارض "أهلاً مدارس" بمدن دمياط وفارسكور وكفر البطيخ، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الوحدات المحلية.

وتفقد اللواء مجدى الوصيف، المعارض التى تضم جميع المستلزمات الدراسية من زى مدرسى وأدوات كتابية وكتب خارجية وشنط مدرسية بنسب خصم من 15 إلى 35%.

وأشاد السكرتير العام المساعد بتواجد كافة المستلزمات بجودة عالية، كما أكد أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط سيتم افتتاح معارض أهلاً مدارس بجميع مدن المحافظة لتوفير المستلزمات الدراسية بجودة عالية وأسعار مناسبة بكافة المناطق للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

 

 







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