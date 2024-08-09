كيف تحمى نفسك من ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة؟

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية داخل السيارة، وذلك عن طريق عدم الانتقال بين الأجواء الباردة والحارة باستمرار، وخاصةً من يستخدمون التكييف في السيارات، موضحة: "عند ركوب السيارة في حالة التعرق يجب فتح أبوابها وتهويتها جيدًا حتى يهدأ الجسم ثم تشغيل التكييف وذلك للحماية من التهابات الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي العلوي.

تحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة جسمك بسبب الإجهاد المفرط في درجات الحرارة المرتفعة، وتتطلب هذه الحالة علاجًا طارئًا، حيث إنها قد تهدد حياة الشخص إذا لم يتم علاجها سريعاً، فى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من ضربة الشمس، مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، بحسب موقع "Medanta".

تحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة جسمك فوق 40 درجة مئوية يمكن أن يساهم الجفاف أيضًا في الإصابة بضربة الشمس ويمكن أن تؤدي ضربة الشمس غير المعالجة إلى تلف العضلات والكلى والقلب والدماغ ويمكن أن يؤدي حتى إلى الوفاة في الحالات القصوى.

ويمكن أيضًا الإصابة بضربة الشمس إذا كنت تمارس الرياضة أو تعمل في ظروف حارة ولا تشرب كمية كافية من الماء، إذا أصيب شخص ما بضربة شمس، فيجب عليك محاولة تبريده أثناء انتظار المساعدة الطبية انقله إلى مكان بارد، وقم بإزالة الملابس الزائدة، وقدم لهم مشروب بارد أو ماء لمساعدة الجسم على العودة إلى درجة حرارته الطبيعية.