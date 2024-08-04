اليوم السابع
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الأحد، 04 أغسطس 2024 03:34 م
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كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟ الصحة تجيب

الأحد، 04 أغسطس 2024 03:16 م
كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس؟ الصحة تجيب كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الآليات الخاصة بمواجهة الإجهاد الحرارى وضربات الشمس والتى تتضمن :- 

- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة

- ارتدي ملابس قطنية خفيفة

- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي

-تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة

-تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من

- الحرارة ( من الساعة 2 ظهرًا إلى 4 مساءً )

- احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء

- شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ

- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار

- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة

كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري
كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري


 







الصحة

الاجهاد الحرارى

ضربات الشمس



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