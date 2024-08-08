انفوجراف.. الصحة: الرضاعة الطبيعية تحمى الطفل من الأمراض المعدية

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن الرضاعة الطبيعية تحمى الطفل من الأمراض المعدية الشائعة وتعزز أنظمة مناعة الأطفال وتوفر للطفل المغذيات الأساسية التى يحتاجها للنمو.

وأضافت وزارة الصحة، إن الرضاعة الطبيعية ضرورية لتحسين حالة الطفل النفسية، ويجب الالتزام بها قدر الإمكان وخاصة فى أول 6 أشهر من عمره.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن الأم للطفل الرضيع، مؤكدة أنه يحمى الطفل من الأمراض المزمنة، مثل السكر والسمنة، كما أنه يزيد من القدرات الذهنية والمعرفية للطفل ويساعد الطفل على النمو بشكل طبيعى، ويحتوى على جميع العناصر الطبيعية، كما أنه آمن وجاهز ومتوفر.



وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أنه كلما زادت مدة الرضاعة الطبيعية زاد التأثير الوقائى من الإصابة بالسرطان، وتطالب السيدات بالتوجه لأقرب وحدة صحية للكشف المبكر عن أورام الثدى، وكذلك الأمراض المزمنة مع تلقى العلاج مجانا.