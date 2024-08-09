حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس بالمحافظات

وزارة العمل: حملة تفتيشية على بعض المنشآت لتنظيم عمل الأجانب بالدقهلية

البيئة تعقد اجتماعا بالمتعهدين والشركات لتذليل العقبات بمنظومة المخلفات

التعليم العالى تعلن نتائج منافسات كرة القدم لطلبة الجامعات والمعاهد

وزارة العمل: 4962 فرصة عمل جديدة فى 94 شركة خاصة تنتظر شباب 18 محافظة

تنسيق الجامعات 2024.. خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

حلم البالطو الأبيض يتبدد.. نانسي من 98.4% فى إعدادي لـ18% فى ثانوية عامة.. فيديو

وزارة العمل تشارك فى ورشة لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديد 2024 - 2027

تعاون بين مؤسسة فاهم ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لإطلاق مبادرة «اطمئِن»