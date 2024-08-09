اليوم السابع
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الجمعة، 09 أغسطس 2024 06:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس

الجمعة، 09 أغسطس 2024 05:05 م
حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس غرف عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس بالمحافظات

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