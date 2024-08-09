الحرمين: تفعيل برنامج إجابة السائلين لإثراء تجربة المعتمرين فى يوم الجمعة

في إطار خطتها الميدانية لموسم العمرة؛ فعلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامج إجابة السائلين في الحرمين الشريفين، لإثراء تجربة المعتمرين والزائرين بالحرمين، في يوم الجمعة، وتوعية قاصدي المسجد الحرام بأمور العقيدة الإسلامية وبفضل وأحكام وخصائص الجمعة والعبادات الشرعية، وأحكام مناسك العمرة.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور وليد باصمد، المشرف على التوعية الميدانية في الشؤون الدينية، أن برنامج إجابة السائلين يضم عدداً من الأئمة والعلماء من ذوي العلم، والرصانة الفقهية والشرعية، والإلمام بالمستجدات والنوازل؛ للإجابة على مسائل المناسك، والاستفسارات الشرعية على مدار الساعة.
وأضاف أن الرئاسة تولي اهتماماً كبيراً بتهيئة وتعضيد مهام مواقع إجابة السائلين، وتوسيع دائرة مواقعها داخل الحرمين الشريفين.
يذكر أن برنامج إجابة السائلين ينفذ عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بكبائن عدة؛ لإرشاد وإجابة السائلين بـ11 لغة وبأحدث الطرق المرنة والوسائل التقنية الحديثة؛ كما حددت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي مواقع متعددة مخصصة لإجابة السائلين.
ومن جهة أخرى، كان رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ قد أوضح فى وقت سابق، أن السعودية تحقق زيادة تاريخية في أعداد المعتمرين من الخارج؛ حيث بلغت 13.56 مليون معتمر، متجاوزة مستهدف عام 2023 المقدر بـ10 ملايين، ومقارنة بخط الأساس البالغ 6.2 ملايين معتمر.
وأوضح أن رؤية المملكة 2023 تستهدف 30 مليون معتمرا، فيما بلغ عدد المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن أكثر من131 ألف متطوع، متجاوزًا مستهدف العام البالغ "110" آلاف متطوع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة