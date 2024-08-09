اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 06:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الحد من أعراض الشيخوخة المبكرة أبرزها.. تعرف على الفوائد العديدة للتين الشوكى

الجمعة، 09 أغسطس 2024 06:00 ص
الحد من أعراض الشيخوخة المبكرة أبرزها.. تعرف على الفوائد العديدة للتين الشوكى التين الشوكى -أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينمو التين الشوكي في البيئات الجافة ولا يحتاج إلى كثير من المياه ويمكن استخدامه كغذاء للإنسان وعلف للحيوان ومصدرًا للوقود ومخزنًا للكربون وهذه الخاصيات الفريدة وغيرها قد تجعل من نبات التين شوكي على رأس قائمة المحاصيل الزراعية التى تجابه التغيرات المناخية في المستقبل.

ويعتبر التين الشوكي من الفاكهة الصيفية التي يفضلها الكثيرين نظرًا لفوائده العديدة لصحة الإنسان، كما يرجع اختلاف ألوان التين الشوكي إلى نوع الصبغة النباتية الموجودة فيه حيث إن مادة الليكوبين هي المسؤولة عن اللونين الأحمر العميق والأرجواني أما مادة البتيا الكاروتين هي المسؤولة عن اللونين الأصفر والأخضر الفاتح بالثمار.


وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد التين الشوكى لمقاومة أعراض الشيخوخة.

1- يمد التين الشوكى الجلد بالكولاجين الذى يساعد على تحسين صحة الجلد .

2- الحد من أعراض الشيخوخة المبكرة مثل تجاعيد البشرة وتحسين الرؤية والوقاية من العمى .

3- يحتوى على مضادات الاكسدة التى تساعد فى الوقاية من الزهايمر والخراف.

4-  يقوى الشعر ويدعم نموه لاحتوائه على الاحماض الامينية والبروتينات والحديد والعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة للشعر.







التين الشوكى

فاكهة التين الشوكى

الشيخوخة

الزهايمر



الموضوعات المتعلقة

فبراير وسبتمبر التوقيت الأمثل لزراعته.. 6 معلومات هامة عن التين الشوكى

الأربعاء، 31 يوليو 2024 06:00 ص

"أبو حلاوة ياتين".. رحلة حصاد التين الشوكى من حقول المنيا

الأحد، 28 يوليو 2024 01:10 م

عشاق التين الشوكى.. شاهد أكبر قرية فى مصر بتزرع أجمل فواكه الصيف "فيديو"

الأربعاء، 24 يوليو 2024 09:00 ص

فوائد التين الشوكى.. يقوى مناعتك ويساعد على خفض الكوليسترول

الخميس، 06 أكتوبر 2022 10:00 ص

فوائد التين الشوكى.. يعزز المناعة ويحميك من أمراض القلب وهشاشة العظام

السبت، 24 يوليو 2021 03:00 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة