الحد من أعراض الشيخوخة المبكرة أبرزها.. تعرف على الفوائد العديدة للتين الشوكى

كتبت أسماء نصار

ينمو التين الشوكي في البيئات الجافة ولا يحتاج إلى كثير من المياه ويمكن استخدامه كغذاء للإنسان وعلف للحيوان ومصدرًا للوقود ومخزنًا للكربون وهذه الخاصيات الفريدة وغيرها قد تجعل من نبات التين شوكي على رأس قائمة المحاصيل الزراعية التى تجابه التغيرات المناخية في المستقبل.

ويعتبر التين الشوكي من الفاكهة الصيفية التي يفضلها الكثيرين نظرًا لفوائده العديدة لصحة الإنسان، كما يرجع اختلاف ألوان التين الشوكي إلى نوع الصبغة النباتية الموجودة فيه حيث إن مادة الليكوبين هي المسؤولة عن اللونين الأحمر العميق والأرجواني أما مادة البتيا الكاروتين هي المسؤولة عن اللونين الأصفر والأخضر الفاتح بالثمار.



وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد التين الشوكى لمقاومة أعراض الشيخوخة.

1- يمد التين الشوكى الجلد بالكولاجين الذى يساعد على تحسين صحة الجلد .

2- الحد من أعراض الشيخوخة المبكرة مثل تجاعيد البشرة وتحسين الرؤية والوقاية من العمى .

3- يحتوى على مضادات الاكسدة التى تساعد فى الوقاية من الزهايمر والخراف.

4- يقوى الشعر ويدعم نموه لاحتوائه على الاحماض الامينية والبروتينات والحديد والعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة للشعر.