فوائد التين الشوكى.. يقوى مناعتك ويساعد على خفض الكوليسترول

كتبت نهير عبد البنى

التين الشوكى واحد من أكثر الفواكه التي يفضلها الكثيرون وتحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم.

وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن التين الشوكي غني بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، هذا يجعله إضافة رائعة وصحية لنظامك الغذائي للأغراض الطبية ، فانخفاض نسبة الكوليسترول والدهون المشبعة فيها يجعلها خيارًا مناسبًا للعديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعانون من السمنة وأمراض القلب هذه الفاكهة متعددة الاستخدامات.

تشكل كمية فيتامين سي الموجودة في كوب واحد من التين الشوكي 35٪ من مدخولنا اليومي ، بينما يشكل المغنيسيوم 32٪ من القيمة اليومية كما أنه غني بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية ، وهي الأشكال الصحية للدهون التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات.

ما هي الفوائد الصحية للتين الشوكي؟

تشمل بعض الفوائد الصحية للتين الشوكي قدرته على خفض مستويات الكوليسترول ، والمساعدة في إنقاص الوزن ، وتحسين عملية الهضم ، ومحاربة الخلايا السرطانية ، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري ، وتقوية جهاز المناعة ، وتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر، كما يساعد التين الشوكي على التحكم في الوزن.

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يساعد على خفض نسبة الكوليسترول

يمكن أن يساعد التين الشوكي أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم. يمكن اعتبار محتواه من الألياف (البكتين) مسؤولاً عن ذلك لأنه يساعد في التخلص من الكوليسترول الضار من الجسم.

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مصدر للمغذيات الدقيقة الأساسية

المغذيات الدقيقة الأساسية الموجودة في التين الشوكي هي فيتامين C ، وحمض الفوليك ، وفيتامين B6 ، والريبوفلافين ، والنياسين ، والحديد ، والمغنيسيوم ، والكالسيوم ، والبوتاسيوم. من بين هؤلاء ، يحتفظ فيتامين سي والمغنيسيوم بأعلى نسبة DV . إن تناول كوب واحد من هذه الفاكهة بشكل منتظم يمكن أن يوفر لجسمك هذه المغذيات الدقيقة اللازمة لمختلف العمليات الفسيولوجية والتمثيل الغذائي.

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يحارب الخلايا السرطانية

مركبات الفلافونويد الموجودة في التين الشوكي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والبنكرياس والمبيض وعنق الرحم وسرطان الرئة. .

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تقوية جهاز المناعة

محتوى فيتامين سي في التين الشوكي هو المسئول عن هذه الفوائد الصحية الخاصة. يعزز فيتامين ج الاستجابة المناعية للجسم ضد الالتهابات المختلفة. يزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقوم بعملية قتل وإزالة الكائنات الحية الدقيقة المعدية من الجسم. يعمل فيتامين ج أيضًا كمضاد للأكسدة ويقلل من ضرر الجذور الحرة في جميع أنحاء الجسم.