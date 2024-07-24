عشاق التين الشوكى.. شاهد أكبر قرية فى مصر بتزرع أجمل فواكه الصيف "فيديو"

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع ، تقريرا مصورًا من زراعات محصول التين الشوكى بقرية اسطال التابعة لمركز سمالوط التابعة لمحافظة المنيا، والتى تعد الاولى فى انتاج محصول التين الشوكى.

وتعد قرية أسطال التابعة لمركز سمالوط أشهر قرية فى زراعة مساحات كبيرة من التين الشوكى، الأمر الذى جعلها قبلة للتجار للحصول على التين الشوكى فى فصل الصيف.

وقال المزارعون، إن هناك محصول مهم جدا، وهو فاكهة التين الشوكى، الذى يزرع بمساحات كبيرة فى قرية اسطال التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، حيث يتم زراعته سواء فى الظهير الصحراوى أو الأراضى الطينية، ونظرا لأمتداد القرية فقد ساهم ذلك، فى زيادة المساحة المزروعة من التين الشوكى، وجعل من القرية قلعة زراعية فى ذلك النوع من المحاصيل، مثل قرية منبال شمال محافظة المنيا والتى تهتم بزراعة الثوم الصينى، ويقوم المزارعون بتصدير كميات منه إلى دول اسيا واوربا.

واضاف المزارعون ان زراعة التين الشوكى أسهل الزراعات ولا تحتاج رعاية وتزرع فى جميع التربه سواء كانت طينية أو رملية، وانتاجها وفير وموعد الحصاد دائما فى شهر يوليو من كل عام وهو من الزراعات المعمرة فى الارض