فبراير وسبتمبر التوقيت الأمثل لزراعته.. 6 معلومات هامة عن التين الشوكى

كتبت أسماء نصار

يعتبر التين الشوكي من النباتات التي تتميز بقدرتها الفريدة على التكيف مع ظروف الجفاف ونقص المياه، إضافة إلى كونه غذاء المستقبل الواعد، حيث يمكن أن يسهم في تلبية احتياجات الغذاء والماء في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.

وفى التقرير التالي نتعرف على أهم التفاصيل حول زراعة التين الشوكى:

‎1- التوقيت الأمثل لزراعة محصول التين الشوكي خلال شهري فبراير وسبتمبر، مع إمكانية الزراعة على مدار العام، شريطة الابتعاد عن فترات ذورة انخفاض درجات الحرارة خلال ديسمبر وحتى منتصف يناير.

2 - زراعة التين الشوكي تتم بواحدة من طريقتين، إما عن طريق جزء من الألواح، أو بلوح كامل، أو مجموعة من الألواح فيما يعرف بالكتف و القاعدة الأهم في نجاح زراعة الثلاث حالات هي معرفة اتجاه اللوح.

3- الطريقة الأولى تكون بوضع اللوح كاملًا بشكل قائم، مع غرس الثلث الأسفل داخل التربة، لتسهيل عملية تكوين الجذور التي تمتص الغذاء اللازم للنبات، مع الإبقاء على الثلثين الباقيين خارجها، فيما تحتاج الزراعة بطريقة الكتف غرس نصف النبات داخل التربة لتكوين الجذور اللازمة لمد الألواح بالغذاء اللازم لإتمام النمو.

‎4- نجاح عملية زراعة التين الشوكي بطريقة الألواح، تقتضي توفير الرطوبة الملائمة وبخاصة في الفترة الأولى، لنجاح عملية إنبات الجذور اللازمة لنمو وتغذية النبات.

5- المسافات المثلى لزراعة التين الشوكي، تقتضي الالتزام بالأبعاد الموصى بها على 3 * 4، لتهيئة البيئة الملائمة للنمو، وإفساح المجال المناسب للحصول على الاحتياجات الحرارية، والتعرض لأشعة الشمس، لتسهيل عملية الإنبات.

6- عملية الإنبات الثمري بعد قطف الثمار، تتكرر في ذات اللوح من براعم أخرى على مدار الموسم، و الحصاد من الزراعة بطريقة اللوح يستغرق 3 سنوات، فيما تتقلص الفترة الزمنية إلى عامين فقط حال الزراعة بطريقة "الكتف".